Benutzername beim Online-Dating extrem wichtig

Aussehen, Beruf, Einkommen und Humor sind bei der Suche nach einem Partner im Internet wichtig - aber der größte Erfolgsfaktor könnte einer neuen Studie zufolge der Name sein. Wer online einen Benutzernamen aus der ersten Hälfte des Alphabets wählt - also von A bis M - werde am häufigsten "angeschaut", fanden Wissenschafter in einer Untersuchung heraus.