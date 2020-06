Computerpanne lässt Andockmanöver an ISS scheitern

Das für knapp sechs Stunden später geplante Andocken an den Außenposten der Menschheit in rund 400 Kilometern Höhe über der Erde wurde um zwei Tage verschoben. Grund seien Probleme mit dem Navigationssystem, teilte der Chef der russischen Raumfahrtbehörde, Oleg Ostapenko, am Mittwochmorgen nach Angaben der Agentur Interfax mit. Das Andockmanöver ist nun für 0.58 Uhr MEZ in der Nacht auf Freitag geplant. Die Männer hätten genug Trinkwasser und Nahrung für den nun zweitägigen Flug dabei, betonte das Flugleitzentrum bei Moskau. Experten sprachen von einer schweren technischen Panne.