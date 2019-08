FH-Studierende gründen offenes Cyber Security Team

Von Studenten, die gerade erst mit dem Studium begonnen haben, bis zu solchen, die kurz vor ihrem Master stehen, ist im Team alles vertreten. In Zukunft können auch Studenten anderer Hochschulen mitmischen. “Wir wollen eine offene Struktur bieten, die sich auch an Interessierte richtet, die nicht an der FH studieren”, sagt Prinz. Die Voraussetzungen sind vor allem Interesse und Teamfähigkeit. “Das ist uns wichtiger als Vorwissen”, sagt Prinz. Neben dem freien Herumexperimentieren sollen im Rahmen des Security Teams auch gemeinsame “Capture the Flag”-Wettbewerbe veranstaltet werden. “Zudem wollen wir immer wieder Challenges veranstalten. Die interessantesten Lösungen für Probleme können wir dann untereinander teilen”, sagt Taufner.

An hochschulübergreifenden Wettbewerben wollen die Studenten mittelfristig ebenfalls teilnehmen. “Zuerst müssen wir uns als Team formieren, entsprechende Strukturen aufbauen und die Fähigkeiten unserer Teammitglieder polieren. Wettbewerbe könnten dann im kommenden Jahr interessant werden”, sagt Taufner. Bis dahin trainieren die Teammitglieder im Netzwerklabor das Auffinden von Schwachstellen in Webseiten und anderen IT-Systemen. “Wir arbeiten nur mit virtuellen Systemen. Für die Suche nach Lücken in echten Produktivsystemen bräuchten wir Verträge mit den betreffenden Unternehmen, sonst wäre das eine Straftat”, sagt Prinz. Sollten sich Firmen bereiterklären, solche Vereinbarungen zu unterzeichnen, wären die Studenten aber nicht abgeneigt.

Dass die Mitglieder ihr neues Wissen missbrauchen könnten, halten die beiden Teamgründer für unwahrscheinlich. „Natürlich können wir nicht kontrollieren, was unsere Mitglieder mit ihrem Wissen machen. Doch letztendlich geht es nicht darum, in Systeme einzudringen, um Schaden anzurichten, sondern dadurch Wege zu finden, diese Systeme wieder sicher zu machen“, sagt Prinz.

