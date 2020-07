Frau steuert Roboterarm mit Gedanken

BrainGate wurde von Neuro-Wissenschaftlern an den Universitäten Brown und Stanford entwickelt. Kernstück des Systems ist ein Chip mit 100 Elektroden, der Patienten in ihr Hirn implantiert wird. Der Chip ist per Kabel mit einer Steuereinheit verbunden, die am Kopf sitzt und Daten zur Hirnaktivität an einen Computer schickt.

Der Patient denkt an eine spezifische Bewegung. Mit diesem Gedanken wird eine spezielle Software trainiert und schließlich eine ausführbare Bewegung des Roboterarms erzeugt. Abgesehen von den Gedanken des Patienten wird der Roboterarm durch Sensoren gesteuert. Stößt die Hand des Roboterarms etwa auf einen Gegenstand, wird dieser umfasst. Stößt der Arm bei einer Schwenkbewegung gegen ein Hindernis, wird die Bewegung als Sicherheitsmaßnahme sofort gestoppt.