Gescheiterte, sowjetische Venus-Sonde steuert auf die Erde zu

1972 hat die Sowjetunion eine Sonde in Richtung Venus geschickt. Die "Kosmos 482"-Mission scheiterte aber recht bald, die Sonde und das Landungsmodul schafften es nicht aus dem Erdorbit hinaus und blieb dort quasi hängen. Seither umkreist das Raumfahrzeug die Erde und wird irgendwann wieder in die Erdatmosphäre eintreten.

Die ESA rechnet damit, dass die sowjetische Sonde nicht vor 2020 zur Erde zurückkehren wird. Ein Hobby-Astronom, der Kosmos 482 seit Jahren beobachtet, schätzt, dass es dieses Jahr noch zu einem Wiedereintritt kommen wird. Andere Berechnungen gehen davon aus, dass die Sonde noch einige Jahre um die Erde kreisen wird, bevor sie "zur Landung" ansetzt.

Zustand bleibt fraglich

Kosmos 482 dürfte beim fehlgeschlagenen Launch zum Teil auseinandergebrochen sein. Manche Teile des Raumfahrzeugs sind bereits vor 45 Jahren wieder in die Erdatmosphäre eingetreten und dabei verbrannt. In welchem Zustand die sowjetische Sonde tatsächlich ist, weiß niemand so genau.