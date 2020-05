Hai-Warnung per Twitter-Nachricht

Nähert sich ein Hai dem Strand, wird dies automatisch und in Echtzeit via Twitter über den Account von SLSWA bekannt gegeben. Diese Methode ist freilich schneller als jede Zeitungsmeldung oder Radiodurchsage. Zusätzlich denkt man über akustische Warnsignale nach, die die Menschen in den Fällen am Strand warnen sollen. So will man das Problem in den Griff bekommen.



RFID-Chips werden von Meeresbiologen schon seit längerem immer wieder zur Überwachung von Meerestieren eingesetzt, um deren Wegstrecken besser nachvollziehen zu können.