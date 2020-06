HealthMap: Auf der Jagd nach Grippeviren

Wer sich leicht mit Grippe ansteckt, sollte derzeit tunlichst nicht nach Australien fahren. Dort grassiert eine der schlimmsten Grippewellen der letzten Jahren. In Europa ist man davor vorläufig noch sicher. Dafür häufen sich allerorts Erkankungen von Masern. In Griechenland hat man Fälle von Typhus diagnostiziert, und in Irland ist in einem Gefängnis Tuberkulose ausgebrochen.

Solche, rund um die Uhr aktualisierten Nachrichten liefert der Online-Dienst HealthMap. Genau fünf Jahre alt ist nun das Internetservice für öffentliche Gesundheit. Der Geburtstag wurde würdig, mit einer geschlossenen Filmvorführung von „Contagion“, gefeiert. Denn das HealthMap-Team beriet Regisseur Stephen Soderberg, wie sich eine durch ein unbekanntes, tödliches Virus ausgelöste Epidemie ausbreiten würde.

Eine Welt voller Stecknadelköpfe

Die Gründer von HealthMap sind John Brownstein, Epidemiologe am Harvard zugehörigen Children’s Hospital in Boston, und der MIT-Medizininformatiker Clark Freifeld. Die Idee dahinter: Eine Plattform zu schaffen, die sowohl die Öffentlichkeit als auch Mediziner, Wissenschaftler und Behörden informiert. Für die Weltgesundheitsorganisation WHO, die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention CDC sowie das europäische Gegenstück, das European Centre for Disease Prevention and Control ECDC, ist HealthMap eine wichtige Informationsquelle geworden. Jeder der virtuellen Stecknadelköpfe auf der Landkarte stellt eine Warnung dar. Je röter desto dringlicher.

“Unser Webcrawler durchforstet 20.000 Internetseiten”, erklärt Anna Tomasulo. „Und das 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und in sieben Sprachen“. Die tägliche Ausbeute sind an die 600 Gesundheitswarnungen, die sich nach Überprüfung als durchschnittlich zu 93 Prozent korrekt herausstellen. Das System erfasst rund 250 Krankheiten: Von Keuchhusten bis Denguefieber, von Mumps bis Tuberkulose. Damit man sich auch unterwegs über die Bedrohung durch Mirkoorganismen auf dem Laufenden halten bzw. Beobachtungen und Information seinerseits an Healtmap weitergeben kann, entwickelte das Team eine kostenlose iPhone App, „Outbreaks Near You“.