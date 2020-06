Lärmempfindliches T-Shirt lädt Handys

Glastonbury-Festival

über ähnliche Projekte) könnten bei einem Schalldruck von 80 Dezibel - etwa der Lärmpegel auf einer viel befahrenen Straße - rund sechs Watt Strom erzeugt werden, hieß es. Genug, um ein Handy aufzuladen. Je lauter die Umgebung, desto mehr Strom werde produziert. Daher wollen die Briten die Technik ab Mittwoch auf demausprobieren. Auf dem britischen Rockfestival werden unter anderem U2,und die Queens of thefür den notwendigen Lärmpegel sorgen.

Gummi-Stiefel als Energielieferant

Bereits vergangenes Jahr machte der Mobilfunker mit speziellen Gummi-Stiefeln auf sich aufmerksam. Damals wurden diese in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen GotWind so präpariert, dass die Sohle Wärme in Energie umwandelt. Je mehr man ging, desto mehr Energie wurde erzeugt. Die Ausbeute war aber verhältnismäßig mager: Für eine Stunde Ladevorgang musste man 12 Stunden spazieren. Die Energieproduktion konnte aber beschleunigt werden, indem man tanzte – und so mehr Hitze im Stiefel erzeugte. Für die Energiegewinnung wurde auf den Temperaturunterschied im Inneren und der Boden gesetzt.