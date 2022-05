Lange Nacht der Forschung: Innovationen aus nächster Nähe erleben

Am 20. Mai findet in allen Bundesländern zwischen 17 und 23 Uhr die „Lange Nacht der Forschung“ (LNF22) statt. Besucher*innen können sich dabei eine Reihe an Forschungsprojekten und Innovationen aus nächster Nähe ansehen. Auch bietet das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität Innovation und Technologie (BMK) zahlreiche Möglichkeiten, um aktiv an den Angeboten mitzumachen.

An insgesamt 280 Standorten und 2.500 Stationen präsentieren Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Unternehmen ihre neuesten Entwicklungen, etwa im Bereich Strahlenschutz oder Klimawandel, und geben einen Einblick in ihre Arbeit.