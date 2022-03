Wie Österreich dank Forschung krisenstark bleibt

Krieg, Pandemie, Klimawandel: Die Welt sieht sich zunehmend mit einer Energieverknappung konfrontiert. Der Bedarf an Innovation und schnellen Lösungen ist groß. Henrietta Egerth und Klaus Pseiner, Geschäftsführung der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG, erzählen, warum Forschung gerade jetzt so wichtig ist.

futurezone: Wegen des Ukraine-Kriegs sind fundamentale Veränderungen im europäischen Energiesystem zu erwarten. Was heißt das für die Forschung in Österreich?

Egerth: Was wir mit Beginn dieses fürchterlichen Kriegs verstanden haben, ist, dass wir in einem Boot sitzen und raschest handeln müssen. Wir wissen, dass ein Umstieg aus fossiler Energie nicht von heute auf morgen möglich ist. Aber wir wissen auch: Forschung wirkt. Denn Forschung und Innovation sind die Grundlage für wichtige Zukunftsvorhaben – von Klimaschutz über Energie- und Mobilitätswende bis zu Digitalisierung und Life Sciences.

Welche Sektoren sind primär vom Krieg betroffen?

Pseiner: Aktuell sind es vor allem einzelne Branchen. So ist etwa der Automotive-Sektor mit Lieferproblemen aus der Ukraine konfrontiert und musste die Produktion substanziell drosseln oder kurzfristig aussetzen. Mittelfristig werden erhöhte Energiepreise insbesondere energieintensive Branchen und damit auch Unternehmen im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E) treffen. Forschung made in Austria nimmt eine zentrale Rolle in Bezug auf die Energiewende ein. Nur mit Forschung und Kreativität ist die ökologische Wende zu schaffen und nur Innovationen können eine nachhaltige und resiliente Wirtschaft gestalten.

Von den FFG-Förderungen fließt auch fast die Hälfte in klimarelevante Projekte.

Pseiner: Österreich ist einfach top im Bereich Green Tech. Das Spektrum reicht „von bis“, egal ob Themenstellung oder Branche. Das liegt nicht nur daran, dass wir vor einiger Zeit Nachhaltigkeit als ein fixes Kriterium bei der Bewertung von Forschungs- und Innovationsprojekten verankert haben. Erstmals wurden in den 80er- und 90er-Jahren gezielt Umwelt- und Mobilitätsforschung gefördert. So sind etwa Klimaneutralität, Ressourceneinsparung und -effizienz sowie Wege hin zu einer sauberen, kreislauforientierten Wirtschaftsweise, einer nachhaltigen Energie- und Mobilitätswende in Österreich, Europa und darüber hinaus anzustreben.