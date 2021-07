72 Millionen Euro für Forschung aus Österreich

Auch an Parametern wie Effizienz, Leistung und Produktionskosten könne auf diese Weise digital geschraubt werden. „Oft erreichen an den Unis erzielte Forschungsergebnisse nicht die Industrie. Wir übernehmen sozusagen die Brückenfunktion und stellen sicher, dass das Know-how anwendungsorientiert von der Industrie verwendet werden kann“, sagt Hoffelner.

In einem anderen Projekt wird mit der Vorarlberger Materialfirma Getzner , ÖBB , SBB und Voestalpine an einer lärm- und erschütterungsarmen Weiche für den Bahnverkehr getüftelt. Zu Forschungspartnern zählen neben österreichischen Universitäten mittlerweile auch amerikanische Top-Unis, wie Stanford, Berkley oder das MIT.

Ähnlich viel internationales Renommee wie LCM genießt das Grazer Forschungsunternehmen Virtual Vehicle , das sich auf die Virtualisierung von Fahrzeugen in der Automobil- und Bahnindustrie spezialisiert hat und mittlerweile auf 300 Personen gewachsen ist. Damit selbstfahrende Autos Realität werden können, testet Virtual Vehicle in einem Fahrzeugsimulator wie die Interaktion von Mensch und Fahrzeug ablaufen muss, damit die Insassen und andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden.

Dass Österreich bei vielen Technologien auch international ganz vorne mitspiele, stehe völlig außer Frage. So würden mittlerweile längst auch US-Forschungseinrichtungen anklopfen und den Austausch mit heimischen Experten suchen. Verbesserungspotenzial ortet Bernasch hingegen noch, wenn es darum geht, die eigenen Erfolge auch entsprechend öffentlichkeitswirksam in Szene zu setzen: „Die Amerikaner sind nach wie vor ungeschlagene Weltmeister im Marketing . Da können wir definitiv noch einiges von ihnen lernen.“

Im Krisenjahr 2020 wurden in Österreich erneut über 12 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investiert. Als Anreiz und Investitionssicherung für Unternehmen dienen dabei Forschungsinitiativen wie das COMET-Programm . Die Zentren werden von Klimaschutzministerium (BMK) und Wirtschaftsministerium (BMDW), Bundesländern, beteiligten Firmen sowie Forschungsorganisationen finanziert. Das Programm-Management erfolgt durch die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG.

Hebelwirkung durch Förderungen

„Das Spannende am COMET-Programm ist, dass es sich dabei um kooperative Forschung handelt. Die Industrie übernimmt die Hälfte der Finanzierung und ist dafür aber auch von Anfang an konkret in die Projekte eingebunden. Da neben Forschungseinrichtungen auch viele kleinere Unternehmen und Start-ups bei der Entwicklung und Umsetzung direkt involviert sind, wird eine Hebelwirkung erzielt. Jeder Euro aus dem COMET-Programm generiert 4 bis 5 Euro an Forschungsleistung“, sagt Virtual-Vehicle-Geschäftsführer Jost Bernasch zur futurezone.