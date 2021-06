Wie ein Segway: Elektro-Rollstuhl fährt nur auf zwei Rädern

Begonnen hat alles im Jahr 2009, als Lukas Rigler zum ersten Mal auf einem Segway stand. Vom Antriebskonzept fasziniert, legte sich der gelernte Elektrotechniker das zweirädrige Gefährt zu, um es mangels Verwendungszwecks kurze Zeit später wieder auf eBay zu verkaufen. Als sich ausgerechnet ein Rollstuhlfahrer als Käufer entpuppte, war die Verwunderung groß. Dieser wollte das Fahrgestell für eigene Zwecke verwenden und so die Schwachstellen herkömmlicher Rollstuhl-Konzepte beheben.

Eine Akkuladung reicht bis zu 60 Kilometer , was das Gefährt zur Alternative für Öffi-Wege macht. Als größte technische Herausforderung stellte sich die Achsenbalance heraus. Diverse Bewegungs- und Neigungssensoren analysieren das Verhalten des Fahrers und den Untergrund mehrere Hundert mal pro Sekunde und sorgen so für die notwendige Balance.

In unzähligen Arbeitsstunden und mit Förderunterstützung der FFG , um die Entwicklungskosten zumindest teilweise decken zu können, gelang das Kunststück. Herausgekommen ist mit dem „ hoss “ ein in dieser Form einzigartiger E-Rollstuhl , der auf einer Achse balanciert und dabei bis zu 15 km/h auf praktisch jedem Terrain fahren kann. Auch Bordsteinkanten und freies Gelände sind kein Problem.

Er half dem Rollstuhlfahrer schließlich, einen provisorischen Prototypen zu bauen. Nachdem schnell klar wurde, dass die Nachfrage nach so einer Entwicklung enorm war, gründete Rigler 2013 eine eigene Firma und baute fortan etwa 200 Segways zu elektrischen Rollstühlen um. Da die Segways eigentlich für stehende Menschen entwickelt wurden, entschied sich der Elektrotechniker, alles von Grund auf selber zu entwickeln. 2018 kam der junge Antriebstechniker Dominik Lorenz hinzu, mit dessen Hilfe das innovative Gerät gebaut wurde.

„Im Nachhinein betrachtet sind wir das Ganze vielleicht auch ein bisschen naiv angegangen, weil wir uns einfach nicht vorstellen konnten, wie aufwändig so eine Entwicklung ist“, gibt Rigler zu. Allein die Entwicklung und Feinjustierung der Achsenregelung habe zehn Monate gedauert.

Laut Rigler hat sich das alles aber ausgezahlt: „Die zwei Räder fungieren wie zwei Füße, die Drehachse läuft wie bei gehenden Menschen durch Kopf und Körper. Das bedeutet, dass sich der Rollstuhl nach wenigen Momenten nicht nur intuitiv, sondern auch unglaublich feinfühlig und präzise steuern lässt – was gerade in beengten Raumsituationen ein großer Vorteil ist.“

Design und Materialien wichtig

Keine Kompromisse haben die hoss-Entwickler auch beim Design und den Materialien gemacht. Nicht zuletzt durch Gespräche mit Betroffenen sei schnell klar geworden, wie wichtig das persönliche Auftreten und somit auch das Aussehen des Rollstuhls sei. Neben modernen Designelementen wurde hochwertiges Holz für die Lehnen und Fußablage verbaut.

„Als wir letztens in Stuttgart mit dem Rollstuhl Test gefahren sind, sind uns Schulklassen nachgelaufen, weil sie das Gerät so cool fanden und mehr darüber erfahren wollten. So eine positive Reaktion stärkt auch das Selbstbewusstsein von Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind“, sagt Rigler.

Produktion in Österreich

Hergestellt wird der Rollstuhl von den Entwicklern direkt in Oberösterreich. Die Bauteile kommen von Zulieferern aus der ganzen Welt, einige stammen aus der Autoindustrie und werden teilweise speziell für hoss Mobility gefertigt. Bei den Kosten zielt das Start-up darauf ab, dass der Rollstuhl trotz der verbauten Technologie einigermaßen leistbar bleibt.