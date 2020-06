Segway stoppt Produktion des legendären Elektrorollers

Konnte der Segway PT, so die offizielle Bezeichnung des Rollers, seinem Anspruch als Haupttransportmittel in der Stadt nie gerecht werden, erarbeitete er sich als Touristen-Fahrzeug eine kleine, aber interessante Nische. Doch auch in diesem Segment gingen die Verkaufszahlen zurück, die Corona-Krise mit einem de-facto Totalausfall für viele Tourismusdestinationen dürfte das Schicksal des Rollers nun endgültig besiegelt haben.

Vision lebt weiter

Neben der äußerst robusten Bauweise und dem daraus resultierenden hohen Preis wurde dem Original-Segway auch die Popularität der E-Roller zum Verhängnis, die nicht nur leichter zu bedienen sind, sondern um ein Vielfaches günstiger produziert werden können. Das hat auch der mittlerweile dritte Inhaber, eine chinesische Firma namens Ninebot erkannt, welche unter der gleichen Marke mittlerweile eine Reihe diverser Elektroscooter anbietet.

Angesichts der enormen Popularität der Roller, die in Städten nicht nur von Touristen, sondern auch Bewohnern für kurze Wege verwendet werden, könnte man auch argumentieren, dass die ursprüngliche Vision des Erfinders in Erfüllung gegangen ist - wenngleich in etwas anderen Bahnen als erwartet.