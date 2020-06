Aus für Segway schockt Verleiher: "Das ist ein herber Schlag"

Auch bei anderen Verleihern zeigt man sich überrascht. Andrea Pintsuk, Geschäftsführerin von Segway Rental Vienna, will zum jetzigen Zeitpunkt lieber nicht spekulieren, was das Aus der Segway-Produktion für das eigene Unternehmen heißt. "Wir haben uns Problemen auch schon in der Vergangenheit erfolgreich gestellt. Wir werden folglich auch in Zukunft alles tun, um unseren Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis anzubieten", sagt Pintsuk auf Anfrage der futurezone.

Robuste Geräte

Was die unmittelbaren Auswirkungen auf den laufenden Betrieb betrifft, gibt zumindest Schmalvogel jedoch Entwarnung. Einige der 9000 Euro teuren Geräte seien bereits seit 2008 im Einsatz. Mechanische Teile wie das Getriebe seien zwar mit 1000 Euro ebenfalls nicht billig, könne man aber selber tauschen. Gehe allerdings die Platine für die Elektronik kaputt, sei man auf den Hersteller angewiesen. „Sollte Segway diese Teile nicht mehr reparieren, können wir die Roller wegschmeißen“, lautet die Sorge des Juniorchefs.

An der chinesischen Firma Ninebot, die Segway aufkaufte, nachdem sie vom Originalhersteller wegen Plagiatsvorwürfen verklagt wurde, lässt Schmalvogel kein gutes Haar. Die Firma habe vor der Übernahme von Segway versucht den Markt mit billigen Nachbildungen zu fluten. Auch die Qualität anderer Produkte habe nie mit den Original-Segways mithalten können.