Nicht immer liefern modernste Technologien und Maschinen die besten Antworten auf die Probleme unserer Zeit. Oftmals bietet die Natur überraschende Lösungen. So können diverse Pflanzenarten eingesetzt werden, um Abwasser zu reinigen. Sie sorgen darüber hinaus für Abkühlung in unseren aufgeheizten Städten.

Dass Pflanzen auch zur Reinigung der Luft in geschlossenen Räumen beitragen können, hat die NASA bereits in den 1980er-Jahren für Aufenthalte in Raumstationen erforscht. Was jedoch kaum jemand weiß: Pflanzen können auch zur Gewinnung von Metallen sowie zur Dekontamination von Böden eingesetzt werden.

Pflanzen speichern Metalle

Das recht unscheinbare Mauer-Steinkraut etwa kann beeindruckende 100 Kilogramm Nickel pro Hektar aus entsprechenden Böden ziehen. Das Metall wird in Blättern, Stängeln, Blüten und Früchten gespeichert und kann nach der Ernte aus der Biomasse gewonnen werden.

Pflanzen, die Metalle speichern, werden aber auch eingesetzt, um wertvolle Ressourcen aus Klärschlamm, Mülldeponien und Industrieabwässern zu gewinnen. In Forschungsprojekten wird untersucht, welche Arten mit welchen Metallen gut umgehen können. Neben der Rohstoffgewinnung kann das Material auch entgiftet und so dem biologischen Kreislauf wieder zugeführt werden, etwa zur Düngung in der Landwirtschaft.

Umdenken gefragt

„Wir sollten uns von dem Denkmuster befreien, dass Abfall dreckig, grauslich und wertlos ist. Fast jeder Abfallstoff kann eine Ressource für etwas anderes sein oder er kann so aufbereitet werden, dass der positive ökologische Fußabdruck größer wird“, ist Biologin Heitzlhofer überzeugt.