Förderung für Forschung in Österreich stark angestiegen

Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG verzeichnete im Jahr 2021 einen starken Anstieg an Förderzusagen. So wurden 2021 fast 5.000 neue Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit insgesamt 738 Millionen Euro gefördert. Im Vorjahr waren es hingegen noch 572 Millionen Euro. Ein gutes Drittel ging laut dem FFG-Geschäftsführer Klaus Pseiner an Forschungseinrichtungen und Hochschulen und 195 Millionen an KMU. Das Gros mit 33 Prozent stand Großunternehmen zur Verfügung - Projekte wurden konkret mit 247 Millionen Euro gefördert.