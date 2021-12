Wie künstliche Intelligenz bei der Energiewende hilft

Nicht zuletzt auch wegen der sogenannten Sektorenkopplung wird das gesamte Energiesystem außerdem immer komplexer. Dabei werden die Energiesysteme Strom, Wärme, Kälte, Verkehr und Industrie nicht mehr einzeln, sondern ganzheitlich betrachtet, um so die gesamte Energiebranche zu dekarbonisieren.

„Es sind sehr große Datenmengen verfügbar, allerdings ist es schwierig, aus diesen Datenmengen Verbesserungsmöglichkeiten abzuleiten. Das kann mithilfe von maschinellem Lernen (ML) und künstlicher Intelligenz (KI) bewerkstelligt werden“, sagt Michael Zellinger vom BEST – Bioenergy and Sustainable Technology – gegenüber der futurezone.

Um Unternehmen im Energiebereich im Umgang mit Nachhaltigkeit, KI und Big Data zukunftsfit zu machen, werden im Rahmen eines Bootcamps neben der Wissensvermittlung die Methoden direkt in Aufgabenstellungen aus der Praxis zur Anwendung gebracht.

Konkret ermöglichen Methoden aus den Bereichen Big Data, ML und KI, aber auch immer leistungsfähigere Optimierungsalgorithmen, Systeme nachhaltiger zu betreiben und bei ihrer Planung sowie bei ihrem Betrieb Ressourcen zu schonen. Wie sie besser nutzbar gemacht werden können, ist Gegenstand des von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) geförderten Projekts „ Boosting Sustainability with Artificial Intelligence and Optimization“ (BSAIO) .

Die Anwendungsfälle sind dabei vielfältig: „Ein Thema waren Prognosen auf Basis von bestehenden Echtdaten – also wie sich die Netzbelastung entwickeln oder wie mein Lastmanagement agieren wird, um den zukünftigen Energiebedarf zu decken“, sagt Zellinger. Genauso gehe es aber auch um die Vermarktung von Flexibilitäten am Energiemarkt: Flexible Anbieter können Leistung und Lasten an den jeweiligen Bedürfnissen des Marktes anpassen.

Schließlich gehe es auch um die Frage, wie Produktionsanlagen am besten platziert werden können, um möglichst viel Nutzen daraus zu ziehen und wie diese Anlagen künftig effizienter gewartet werden können. Optimierungsalgorithmen helfen wiederum dabei, die Systeme nachhaltiger und umweltschonender zu planen und zu betreiben. Zellinger: „Mithilfe von Optimierungsalgorithmen lassen sich Systeme ganzheitlich analysieren und ein optimales Setting für Energiesysteme finden.“

Methoden vertieft

Das von BEST und den wissenschaftlichen Partnern Fachhochschule Wiener Neustadt (Campus Wieselburg) und Fachhochschule Joanneum (Campus Graz) geleitete Bootcamp wurde im September abgeschlossen. Zu den teilnehmenden Unternehmen zählen die Energie Steiermark AG, Salzburg AG, KELAG AG, KWB (Kraft und Wärme aus Biomasse Gesellschaft), Aigner Wasser-Wärme-Umwelt-GmbH und Ralf Ohnmacht – Technisches Büro für Maschinenbau und Energietechnik.

„Gerade sind wir in der Nachbearbeitung“, sagt Zellinger und ergänzt: „Die Praxisprojekte, die in den jeweiligen Unternehmen gestartet wurden, werden nun weitergeführt und weiterbearbeitet.“

Diese Serie erscheint in redaktioneller Unabhängigkeit mit finanzieller Unterstützung der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG).