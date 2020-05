Laser soll Wachkoma-Patienten helfen

Das Nah-Infrarotlaser-Verfahren wurde in den USA bereits mit Erfolg an Schlaganfallpatienten erprobt. Das gebündelte Licht dringt dabei durch die Hirnschale und regt die Energieproduktion der Nervenzellen im Stirnhirn an, das für die Bewusstseinsbildung wichtig ist. In Berlin wurden die Patienten über vier bis sechs Wochen hinweg täglich für zehn Minuten bestrahlt.

"Das Verfahren ist noch in den Anfängen, aber sehr interessant", sagte der Neurologe Manfred Holzgraefe von der Asklepios-Klinik für Neurologische Rehabilitation in Seesen. Es gebe den Betroffenen und auch den Angehörigen die wichtige Möglichkeit zurück, miteinander - in geringem Ausmaß - zu kommunizieren. Gegebenenfalls könne ein Patient so sogar Aussagen darüber machen, "wie es mit ihm weitergehen soll".