Marsrover "Curiosity" kann nach Zwangspause weiterfahren

Nach einer Zwangspause wegen eines Elektronik-Problems ist der Marsrover „Curiosity“ zurück im Einsatz. Der Rover habe am Wochenende seine Forschungsarbeit wieder aufgenommen und eingesammelten Steinstaub vom Roboterarm in ein Labor in seinem Inneren übergeben, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Montag mit.



Zuvor hatte er eine sechstägige Zwangspause einlegen müssen, nachdem Nasa-Wissenschaftler eine Veränderung der elektrischen Spannung in dem Roboter entdeckt hatten. Wahrscheinlicher Grund dafür sei ein Kurzschluss in einem Generator gewesen, hieß es. Der Rover und der Generator seien aber unbeschädigt und funktionierten nun wieder ganz normal. „Curiosity“ rollt seit mehr als einem Jahr über den Roten Planeten und soll dort nach Spuren von früherem Leben suchen.