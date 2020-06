Samsung stellt Gesundheitsarmband Simband vor

Gleichzeitig hat Samsung die neue cloud-basierte Plattform SAMI vorgestellt, an die Wearables wie das Simband Daten weiterleiten und gleichzeitig wieder Forschern zur Verfügung stellen. Abgleichungen zwischen verschiedenen Geräten sollen in Echtzeit und in einer gesicherten Umgebung stattfinden. Man habe großen Wert darauf gelegt, die Schnittstellen sehr einfach und offen zu gestalten, damit möglichst viele Geräte und Anwendungen von der Plattform profitieren können. Die Plattform ist für sensor-basiertes Datenmaterial optimiert. Als Partner konnte Samsung die University of California, San Francisco (UCSF) gewinnen.