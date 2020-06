Smart-Meter-Einführung: "Das geht alles viel zu schnell"

Die gegenwärtige Smart-City-Initiative – schon bei den Stadteinfahrten stehen Plakate mit dem Slogan „ Wien hat 1,7 Millionen Gehirne. Nutzen wir sie!“ ist für Hall aber schon fast ein Zuviel des Guten. „Wenn ich den Begriff Zero-Emission-City höre, ist das eine Projektion, die absolut auf die falsche Fährte führt. Eine Stadt, die nicht emittiert, ist tot, die verliert ihr Leben.“ Atmen müsse jeder, auch eine Stadt. „Ich will auch keine Schlote wie in den 1950er-Jahren haben, die es jetzt in indischen und chinesischen Städten gibt, aber eine Zero-Emission-City gibt es nicht.“ Dem Weltklima würde man damit einen schlechten Dienst erweisen, wenn man Emissionen von produzierenden Betrieben dadurch auslagern würde, in dem man diese Betriebe in Länder mit mehr Umweltverschmutzung verlagern würde. Es sei nicht effektiv, wenn man Produktionen aus einem hochentwickelten Standard in einen unterentwickelten Standard transferiert, so Hall.