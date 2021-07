Technolution Herbstkongress zur Berufsorientierung für Schüler

Schülerinnen und Schüler der Unter- und Oberstufe können sich beim Technolution Herbstkongress direkt bei Unternehmen und Bildungseinrichtungen über Ausbildungen und Berufsbilder informieren. Der Kongress findet am 24. Oktober im Technischen Museum in Wien statt.

Am 24. Oktober 2017 erwartet die Besucherinnen und Besucher des TECHNOLUTION Herbstkongresses ein attraktives Programm: Vorträge von Technikerinnen und Naturwissenschafterinnen, Interaktive Mitmachstationen und Infostände u.a. von TU Graz, FH Technikum Wien, AIT Austrian Institute of Technology, dem Lehrlingsausbilder MAN Nutzfahrzeuge, FFG, BMWFW und BMFJ, Berufs- und Studienberatung mit EuroSkills - We are Skills und der ÖH MaturantInnenberatung. Beim Speed Dating haben die Jugendlichen die Gelegenheit, in direkten Kontakt mit Expertinnen aus Technik und Naturwissenschaften zu treten und sich über Ausbildung und Berufsbilder in Technik und Naturwissenschaften informieren.

Kreativwettbewerb: Frauen in die Technik

Zum Abschluss werden im Rahmen einer Preisverleihung die besten Einreichungen des Kreativwettbewerbs „ Technolution – Frauen in der Technik“ ausgezeichnet. Einreichungen sind noch bis 29.9.2017 möglich!

Jugendliche, Eltern und PädagogInnen sind herzlich eingeladen, sich über die Karrieremöglichkeiten in Naturwissenschaft und Technik zu informieren.

TECHNOLUTION Herbstkongress

Dienstag, 24. Oktober 2017 von 9:00 bis 13:00 Uhr

Technisches Museum Wien, Mariahilferstraße 212, 1140 Wien

Eintritt frei! Anmeldung erforderlich: miller@cox-orange.at

Infos: www.technolution.info