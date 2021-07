"Teilzeitforscher" bauen ersten privaten Mond-Rover

"Zuerst wurden wir als verrückte Jungs aus der Garage betrachtet", mittlerweile handelt das Berliner Unternehmen PTScientists mit der NASA und der Firma SpaceX einen Raketenstart aus, so der aus Österreich stammende technische Leiter, Jürgen Brandner, zur APA. Ende 2017 wollen die "Part Time Scientists" das erste private Fahrzeug auf dem Mond fahren lassen und darüber hinaus am Markt reüssieren.

30-Millionen-Dollar-Preis

Das Startkapital für den Wettbewerb kam aus der Versicherungssumme in Folge eines Autounfalls, den der Chef der "Part Time Scientists" ("Teilzeitforscher"), Robert Böhme, damals hatte. Es folgte die Gründung eines Vereins. 2009 stand dann der erste selbst entwickelte kleine Roboter da. "Ab dieser Zeit haben wir gemerkt, dass es ein wenig mehr braucht als einen Verein", so Brandner. Die Firma wurde mit dem Ziel gegründet auch über den Horizont des Wettbewerbs hinaus "zukunftsträchtige Produkte" für die schon damals aufstrebende private Raumfahrt zu entwickeln.

Der Auslöser für ihre mittlerweile weit gediehenen Pläne für die erste private Mondmission war ein 2007 von der Firma Google ausgelobter Wettbewerb. Der Google Lunar X-Price (GLXP) ist mit 30 Millionen Dollar dotiert und geht an jenes zumindest zu 90 Prozent aus privaten Mitteln finanzierte Team, dessen Mondfahrzeug ( Rover) 500 Meter auf dem Erdtrabanten zurücklegt. Das hat das ursprüngliche Team 2008 motiviert, sich in diese komplexe Herausforderung zu vertiefen. "Wir kommen sozusagen aus diesem Nerd-Bereich im Internet heraus", sagte Brandner.

50 Prozent Österreicher

In den folgenden Jahren holte man zwei GLXP-Zwischenpreise. Mittlerweile arbeiten zwölf Mitarbeiter Vollzeit an dem Projekt, es gebe aber noch immer deutlich mehr "Teilzeitforscher". Aufgrund der starken österreichischen Beteiligung - heimische Forscher und Techniker machen etwa 50 Prozent des Teams aus - sei auch eine Niederlassung in Österreich in Planung.

"Als wir das Ganze gegründet haben, waren wir sehr naiv und dachten, dass wir das bis 2012 erledigt haben", sagte Brandner. Tatsächlich sehe es nun fast zehn Jahre nach der Google-Ausschreibung danach aus, dass die etwa 210 Kilogramm schwere Landeeinheit "Alina" (Autonomous Landing and Navigation Module) mit den beiden je 30 Kilo schweren, einen Meter langen, 75 Zentimeter breiten und etwa 60 Zentimeter hohen Rover namens " Audi lunar quattro" tatsächlich auf dem Mond aufsetzen wird, gibt sich Brandner überzeugt.

Am Namen des Fahrzeugs ist unschwer zu erkennen, dass man mittlerweile einen potenten Industriepartner mit an Bord hat. Auch von Partnern aus den Forschungsbereich, wie dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ( DLR) sowie in Kooperationen mit deutschen und österreichischen Unis habe man in den vergangenen Jahren viel gelernt.