TU Graz polt Fettzellen zu Fatburner-Zellen um

Braune Fettzellen werden auch als " Schlankmacherfett" bezeichnet. In ihrem Inneren befindet sich eine erhöhte Anzahl von Mitochondrien. Die Zellkraftwerke können massiv Energie durch Wärmeabgabe verbrennen. Forscher der TU Graz haben es nun geschafft, weiße Fettzellen zu braunen Fettzellen umzuwandeln. Dazu haben sie MikroRNAs, eine spezielle Klasse von Genen, manipuliert.

"Diese spezielle MikroRNA-26-Familie regt die Bildung des Proteins UCP1 an, das eine Art Kurzschluss in den Mitochondrien erzeugt und somit als Schalter für die Energieverbrennung in den Fettzellen fungiert. DAdurch wird eine gesteigerte Energieverbrennung erst möglich", sagt Marcel Scheideler vom Institut für Molekulare Biotechnologie.

Das Projekt seiner Gruppe wurde im Rahmen des österreichischen GEN-AU-Programmes, eines FWF-Profjekts und des EU-Projekts DIABAT durchgeführt. Die Ergebnisse wurden nun im Fachjournal Stem Cells veröffentlicht. Sie könnten in Zukunft bei der Behandlung von Übergewicht und Diabetes helfen.