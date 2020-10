US-Infektiologe: Nächsten 6 bis 12 Wochen werden die schlimmsten

Michael Osterholm, ein renommierter US-Wissenschaftler und Direktor des Zentrums für Forschung und Strategie im Bereich Infektionskrankheiten an der Universität von Minnesota, warnte am Sonntag, dass die nächsten drei Monate die "dunkelsten der gesamten Pandemie" sein könnten. Es gäbe demnach in den USA ein “großes Problem, Botschaften an die Bevölkerung zu bringen, erklärte er in der NBC-Sendung “Meet the Press”.

Das Interview mit Osterholm startet bei 23:38: