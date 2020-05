Warum die NSA einen Quantencomputer will

Seit vielen Jahren suchen Wissenschaftler nach neuen Wegen in der Computertechnik. Die Bestandteile herkömmlicher Rechner werden immer leistungsfähiger und kleiner und stoßen irgendwann an ihre physikalischen Grenzen. Die Strukturen moderner Microchips etwa werden bereits in Breiten von einzelnen Atomen erzeugt. Der Quanten-Computer ist eine von mehreren Alternativen, die Wissenschaftler seit Jahren erforschen, damit auch weiterhin der wachsende Bedarf an Rechenleistung gedeckt werden kann. Zudem könnten Quanten-Computer heute kaum vorstellbare Rechenleistungen ermöglichen.