ChatbotConf: Wien wird zur Chatbot-Hauptstadt

Sei es nun Microsoft, Google, IBM oder Facebook : Nahezu jeder Tech-Konzern setzt mittlerweile auf Chatbots. Und auch viele Start-ups setzen mittlerweile große Hoffnungen in die KI-gesteuerten Gesprächspartner. Grund genug für das Wiener Start-up oratio, die ChatbotConf , die erste Chatbot-Konferenz Europas, anzukündigen. Am 14. Oktober sollen mehr als 400 Fachbesucher in das Wiener Studio44 kommen und sich dort zum Thema Chatbots austauschen.

Facebook, IBM und Viber bestätigt

Die Konferenz setzt auf zwei "Tracks": Auf der Hauptbühne werden vor allem große Unternehmen wie Facebook und IBM von ihren Erfahrungen mit Chatbots erzählen und Denkanstöße für eigene Chatbots liefern. Auf der zweiten Bühne werde es "mehr Hands-on-Vorträge" geben, die allerdings keinen Workshop-Charakter haben sollen. Die Entwickler sollen vielmehr über die Möglichkeiten aufgeklärt werden.

Wien soll Führungsrolle bei Chatbots übernehmen

Man richte sich vorwiegend an "Chatbot Enthusiasts", Start-ups und große Unternehmen, die selbst Chatbots einsetzen wollen. Von allen dreien Gruppen dürfte es in Österreich und Nachbarländern ausreichend Vertreter geben. So wurde erst kürzlich mit Lemmings.io ein Inkubator gegründet, der heimischen Unternehmen bei der Entwicklung von Chatbots helfen soll. Auch die frisch gegründete Wiener Tech-Agentur "The Ventury" will dafür sorgen, dass künftig mehr Chatbots bei heimischen Start-ups zum Einsatz kommen. So hat man bereits einen Chatbot für die Tinder-ähnliche Jobsuch-App Hokify entwickelt und will künftig weiterhin gezielt derartige Lösungen anderen Start-ups anbieten.

Die Konferenz soll nun dabei helfen, Wien noch stärker als Chatbot-Hotspot zu positionieren, betont Hauser. Tickets für die ChatbotConf sind bereits ab 89 Euro (exklusive Mehrwertsteuer) erhältlich, Studenten und Start-ups erhalten Rabatte.