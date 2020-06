Branchen-Veteranen starten WhatsApp-Konkurrenten

Eine neue Kommunikations-App aus der Schweiz will WhatsApp und Co Konkurrenz machen. Die Anwendung "Wire" ist für Kurznachrichten, Anrufe sowie das Teilen von SoundCloud-Musik und YouTube-Videos gedacht. Sie soll nahtlos auf Smartphones, Tablets und Apple-Computer funktionieren, wie das Gründer-Team am Mittwoch bekanntgab.

Demnach ist “Wire” für iOS, Android und OS X erhältlich. Eine Windows-Version wurde nicht angekündigt. Sicherheitsfunktionen wie eine Verschlüsselung der Nachrichten wurde in der Presseaussendung nicht erwähnt. Wie der Website zu entnehmen ist, soll der Messaging-Dienst “sicher” sein und den “europäischen Datenschutzgesetzen entsprechen”. Die Firma hat ihren Sitz in der Schweiz und ein Entwicklungszentrum in Berlin.