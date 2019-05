Diese Apps dürfen auf keiner Reise fehlen

Google Translate

Fremdes Land bedeutet meistens auch fremde Sprache. Um dann nicht vollkommen aufgeschmissen zu sein empfiehlt es sich, einen Dolmetscher in der Hosentasche zu haben. „ Google Translate“ bietet sich hier gleich aus mehreren Gründen an. Zwar ist der Übersetzer vielen für seine oftmals recht holprigen Sätze bekannt. Standardphrasen und einzelne Worte bekommt der virtuelle Assistent aber recht gut auf die Reihe. Gerade die vielen Zusatzfeatures machen die App von Google fast unerlässlich.

103 Sprachen können online übersetzt werden, knapp die Hälfte davon sogar offline. Außerdem kann Translate in mehr als 30 Sprachen live, also während einer Unterhaltung übersetzen. Am interessantesten ist aber wohl die Kamera-Übersetzung. Richten wir diese beispielsweise auf eine fremdsprachige Tafel, übersetzt Google, sofern möglich, on-the-fly den erkannten Text. Gerade in Ländern, wo etwa Straßenschilder nur in der dortigen Landesprache geschrieben sind, ein nicht zu unterschätzendes Feature.

Google Translate ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.