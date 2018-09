Königsklasse: Mit diesen Apps streamt man die Champions League

SkyGo

In Österreich und Deutschland ist Sky der Inbegriff von Pay-TV. Neben den Film- und Serienangeboten sind es aber vor allem Sportübertragungen, die für viele Sky-Kunden von Interesse sind. Vor allem die österreichische und deutsche Fußball-Bundesliga, als auch die UEFA Champions League sind hier für viele Kunden recht interessant. Bedauerlicherweise hat das Angebot bei Sky in den letzten Jahren aber massiv abgenommen.

Jahr um Jahr verschwinden immer mehr Rechte bei anderen Anbietern. Wie bereits erwähnt, konnte man beispielsweise bis vor einigen Jahren noch Spiel der Premier League auf Sky sehen. Auch die Champions League war in vollem Umfang ohne Einschränkungen vertreten. Selbst bei der deutschen Fußball-Bundesliga mussten mittlerweile 40 Spiele im Jahr an den Konkurrenten Eurosport abgetreten werden, dessen Programm ebenfalls kostenpflichtig über den Eurosport Player im Internet verfügbar ist.



Sämtlicher dieser Angebotsverkleinerungen haben sich bei Sky über wenige Jahre hinweg angesammelt, die Verluste bei deutscher Bundesliga und UEFA Champions League traten innerhalb der letzten beiden Jahre ein. Preisreduktionen? Fehlanzeige! Sofern der Kunde nicht kündigt bzw. den Vertrag auslaufen lässt, zahlen Abonnenten denselben und nach Ablauf der Bindungsfrist noch höhere Preise. Wer Sky grundsätzlich über Satelliten oder Kabel empfangen will, muss sich also in ein- oder zweijährige Vertragsverhältnisse begeben. Dazu erhält man dann in den meisten Fällen SkyGo.

Einschränkungen ohne Ende

Das Online-Angebot stellt Abonnenten Sender wie Sky Sport, Film- und Serien-Sender sowie eine umfangreiche Mediathek zur Verfügung. Die App von Sky Go steht unter anderem für iOS und Android sowie Windows zur Verfügung. Apps für Apple TV, Playstation, XBOX, Fire TV und andere Plattformen sind aber nicht erhältlich. Sky wehrt sich hier seit Jahren mit Händen und Füßen dagegen, Kunden das Ansehen der Inhalte auf mehreren Geräten zu ermöglichen. Im Grunde ist die App ähnlich schlank gebaut wie bei DAZN. Streams und Inhalte lassen sich schnell und einfach abrufen. Mit Sky Q scheint man aber immerhin eine neu Richtung einzuschlagen. So soll das Ansehen von Sky-Inhalten auf mehreren Geräten im Haushalt erleichtert werden. Je nach Vertrag ist dies aber nur gegen Aufpreis möglich.

Interessant ist beispielsweise, dass Streams in HD und SD Version abgerufen werden können und trotzdem dynamisch in der Qualität sind. Aufgrund der hauptsächlich auf mobilen Geräten verfügbaren Apps, ist die Qualität an manchen Stellen deutlich unter Full HD. Einschränkungen mancherorts trüben auch das Erlebnis. So kann beispielsweise mit mehreren am Computer angeschlossenen Monitoren die App für Windows nicht genutzt werden. Durch Ausweichen auf den Browser kann dann nicht die volle Qualität erreicht werden.



Dass es in Sachen Plattformen aber auch anders und ohne Plattform-Einschränkungen geht, beweist Sky mit Sky-Ticket. Das Angebot steht unabhängig von den langfristigen Abonnements bereit und kann bei Sky jederzeit gebucht werden. Unter Einhaltung der meist einmonatigen Kündigungsfrist kann man dabei auch jederzeit wieder aussteigen. Sky Ticket unterscheidet sich technisch kaum von Sky Go, trotzdem sind Apps für Apple TV, Playstation oder XBOX sehr wohl erhältlich. Was die Übertragungen angeht, sind die Streams meist flüssig. Hin und wieder hat man aber auch hier mit Schluckauf zu kämpfen.

Wie bei DAZN gibt es keine eigene Option zum Anpassen der Auflösung. Eine unangenehme Einschränkung bringen sowohl SkyGo als auch SkyTicket mit. Beide Dienste limitieren die Anzahl der Geräte, die registriert werden dürfen. Bei SkyGo können vier Geräte aktiviert werden. Möchte man ein neues hinzufügen, muss die Geräte-Liste zurückgesetzt werden. Dies ist aber nur alle 60 Tage möglich. Bei SkyTicket können ebenfalls nur vier Geräte aktiviert werden. Pro Monat kann aber wenigstens eines neu hinzugefügt werden.