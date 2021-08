Microsoft testet "Super Duper Secure Mode" für Edge Browser

Microsofts Edge-Team hat angekündigt, ein Experiment mit dem hauseigenen Browser durchzuführen, das diesen sicherer denn je machen soll. Die Bezeichnung dafür: Super Duper Secure Mode. Wie The Record berichtet, ist die wahrscheinlich größte Maßnahme dafür die Abschaltung von JIT. Just in Time ist eine Funktion in der JavaScript-Engine V8 von Edge, bei der JavaScript-Code noch vor dem Abrufen durch Browser-Nutzer*innen kompiliert wird.