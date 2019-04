Mit diesen Apps wird das Osterfest zur Freude

Grußkarten Creator

Nicht nur zu Weihnachten dürfen Grußkarten verschickt werden. Für Freunde und Verwandte, die während der Feiertage vielleicht nicht besucht werden können, bietet sich eine individuelle Grußkarte an. „Greetings“ und „justWink“ bieten dafür jede Menge Vorlagen an.

In den Apps können die unterschiedlichsten Motive, Sticker und Texte individuell auf die digitale Karte gepackt bzw. fertige Karten erworben werden. Mit einer großen Auswahl an Schriftarten und Design-Tools lassen sich im Handumdrehen beeindruckende Grußkarten erstellen. Das Endprodukt kann dann via Whatsapp, Instagram und Co. an die Liebsten verschickt werden.

Greetings (iOS) und justWink (iOS | Android) sind kostenlos in den jeweiligen Stores erhältlich.