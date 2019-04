Netflix experimentiert mit einem Zufalls-Button

Anstatt aber aus dem ganzen Netflix-Katalog etwas zufällig auszuwählen, gibt es eine eigene Kategorie mit „Zufallsepisode einer populären Serie“. Anhand der Auswahl auf dem Screenshot (New Girl, Our Planet, The Office) dürfte das eine kuratierte Kategorie sein, die nur Serien enthält, die man entweder ohnehin kennt oder kein Vorwissen über Charaktere und Handlung benötigt. Also genau das Richtige, um sich berieseln zu lassen.

Hat man so eine Folge einer Serie gestartet, sieht man auch im Player rechts unten jetzt eine Schaltfläche mit „zufällige Episode“. Ob diese neuen Zufallsfunktionen jemals weltweilt ausgerollt werden, ist noch nicht bekannt.