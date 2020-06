Threema meistverkaufte iPhone-App

Am iPad waren Nutzer laut den von Apple am Montag veröffentlichten Daten vor allem bereit, für Spiele Geld auszugeben. The Room Two führt die Rangliste vor Minecraft und dem Bau-Simulator an. Bei den kostenlosen Apps dominieren die Schwergewichte Microsoft und Google. Microsoft belegt mit Skype und Microsoft Word Rang eins und vier. Google mit YouTube und Google Maps die Plätze zwei und drei.