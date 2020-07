Loewe Connect ID. Willkommen in der Welt von Individual Design.

Auf Wunsch wird Connect ID mit dem integrierten Loewe Festplattenrecorder DR+ ausgestattet. Damit stehen insgesamt 500 GB Speicherkapazität zur Verfügung und es kann jederzeit – soweit es der Content-Anbieter erlaubt – eine Aufnahme der Lieblingssendung gestartet werden.

Standardmäßig an Bord sind LAN und WLAN. Über Powerline lässt sich Connect ID bequem ins Heimnetzwerk integrieren.

Last but not least lässt sich Connect ID nicht nur mit der mitgelieferten Fernbedienung Loewe Assist steuern, sondern kann auch via iPad-Fernbedienungs-App bequem über das iPad bedient werden.

Eine besondere Stärke der Loewe Connect ID Fernseher ist der herausragende Sound. Die beiden Breitbandlautsprecher garantieren optimale Sprachwiedergabe und einen ausgewogenen, kräftigen Klang. Gestalterisch und auch akustisch werden die besonderen Klangqualitäten von Connect ID durch die textile Lautsprecherbespannung betont.