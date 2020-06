Loewe Weihnachts-Zuckerl 2011

Die Loewe Connect-Familie mit integrierter Festplattenfunktion DR+ erlaubt den Austausch von TV-Aufzeichnungen zwischen verschiedenen Loewe-Geräten im Heimnetzwerk. Herausragend bei DR+ Streaming ist insbesondere die Follow-Me-Funktion: Mit Follow-Me kann jederzeit eine Live-Sendung angehalten und an einem anderen Fernsehgerät fortgesetzt werden.

Bei der Connect X-Mas-Aktion erhalten Kunden beim Kauf eines Loewe Connect 40 DR+ - TV-Gerätes ein zweites Connect-Modell im weihnachtlichen Package dazu, nämlich:

*einen Loewe Connect 22 SL im Wert von 650 Euro ohne Berechnung oder

*einen Loewe Connect 26 SL im Wert von 850 Euro zum schlanken Aufpreis von 200 Euro

Mit ihren Bildschirmdiagonalen von 22 und 26 Zoll können beide Fernseher ideal als exklusive Zweitgeräte genutzt werden und eignen sich damit auch perfekt für das DR+ Streaming. Sieht man beispielsweise im Wohnzimmer eine Sendung, entscheidet sich, diese aber doch lieber im Nebenzimmer weiter zu verfolgen, so genügt ein Druck auf die Pausen-Taste und die Aktivierung der Follow-Me-Funktion. Schon kann man die Sendung an der unterbrochenen Stelle auf dem TV in diesem Nebenzimmer weiterverfolgen. Dasselbe gilt für das Abspielen auf der Festplatte gespeicherter Sendungen.

Nähere Informationen zum Loewe Connect finden Sie hier.