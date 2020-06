Überprüfen Sie Ihre IT-Security bevor es ein Hacker tut.

Die richtige IT-Infrastruktur ist heute zweifelsohne notwendig um im harten Wettbewerb erfolgreich zu wirtschaften. Umso wichtiger ist es, diese IT-Infrastruktur zu sichern und zu schützen – vor Hackern, Viren und Netzwerk-Ausfällen. Denn jedes zweite Unternehmen mit wesentlichen Sicherheitslücken hat am Markt nicht länger als 2 Jahre Bestand.



IBM und Geschäftspartner bieten kosteneffiziente und leistbare Lösungen für Ihre IT-Sicherheit. Und damit Sie auch genau wissen, wo Sicherheitslücken in Ihrer Unternehmens-IT liegen, bietet IBM auch Tools an, mit denen Sie diese aufspüren können. So zum Beispiel Ethical Hacking – ein Service mit dem IBM typische Angriffe auf Ihr Netzwerk simuliert, um Ihre Sicherheitsmaßnahmen zu prüfen und Risiken zu quantifizieren. Oder Vulnerability Management, eine Cloud-basierte Lösung die Ihre interne und externe Infrastruktur analysiert und neben Risikominimierung auch Kosteneinsparungen ermöglicht.

Erfahren Sie mehr darüber, wie IBM und Geschäftspartner Ihnen helfen:

*Kosten zu sparen

*Komplexität zu reduzieren

*Ihr Unternehmen zu schützen

Bewerten Sie selbst die Sicherheit in Ihrem Unternehmen mit dem Security Self-Assessment-Tool - online und kostenfrei!

Der Mittelstand: Motor für Innovation.