Alibaba plant größten Börsengang der US-Technologiebranche

Bei einem Preis am oberen Ende der Spanne würde der Amazon-Rivale auf einen Börsenwert von insgesamt rund 163 Milliarden Dollar kommen, da nur ein kleiner Teil des Unternehmens bei dem Börsengang verkauft wird. Die Marktkapitalisierung enttäuschte einige Experten, die sogar mehr als 200 Milliarden Dollar für möglich gehalten hatten. Die Roadshow soll in der nächsten Woche in New York starten. Danach soll der endgültige Preis festgelegt werden. Nach monatelangen Planspielen hatte Alibaba Anfang Mai offiziell den Startschuss für seinen Börsengang gegeben.

Der für Mitte September anvisierte Börsengang dürfte die größte Erstemission (IPO) eines Technologieunternehmens seit Facebook im Mai 2012 werden. Das Emissionsvolumen betrug damals 16 Milliarden Dollar. Alibaba gehört zu 34 Prozent der japanischen Softbank und zu etwa 22,5 Prozent Yahoo.