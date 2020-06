Amazon hält Beschäftigte nicht für unterbezahlt

Aus Sicht der Gewerkschaft Verdi ist das zu wenig - sie will Amazon zu Tarifverhandlungen zu den Bedingungen des Einzelhandels bewegen.

Umstritten ist zudem der hohe Anteil an befristet eingestellten Saisonarbeitern in der Belegschaft. Mehrere deutsche Amazon-Logistikzentren wurden in den vergangenen Monaten bestreikt. In Verteilzentren in Hessen, Sachsen und Bayern legten Mitarbeiter des Konzerns aus Protest die Arbeit nieder, weil Amazon Tarifverträge kategorisch ablehnt.

Im Logistikzentrum in Brieselang sind laut Verdi über 1200 Beschäftigte befristet tätig; 318 haben einen unbefristeten Anstellungsvertrag. Amazon begründet dies mit dem stark erhöhten Bestellaufkommen in der Vorweihnachtszeit. Außerhalb dieser Hochzeit, die von Frühsommer bis Ende Dezember dauere, würden die Mitarbeiter nicht gebraucht, erklärte ein Amazon-Sprecher. „Das ist die logistische Wahrheit.“ Bundesweit will das Unternehmen für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft über 10 000 Saisonmitarbeiter einstellen.