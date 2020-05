Weihnachten: iPhones und iPads mit Rekordverkäufen

Apple steht vor weiteren Rekorden: Im Weihnachtsgeschäft dürfte der US-Technologiekonzern nach Einschätzung von Analysten erstmals die Marke von 55 Millionen verkauften iPhones und 26 Millionen iPads geknackt haben. Am Montag nach Börsenschluss an der Wall Street will das Unternehmen Einblick in die jüngste Quartalsbilanz geben.

Es sind die ersten drei Monate, in denen die iPhone-Luxusversion 5S sowie das günstigere Modell 5C den Verkauf dominierten. Für den von Steve Jobs mitgegründeten Konzern gibt es trotz des wahrscheinlichen Rekordquartals einige Unwägbarkeiten.