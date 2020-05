Apple will Bose-Produkte aus den Stores schmeißen

Widersprüchliche Neuigkeiten gibt es aus dem mittlerweile verfeindeten Apple- und Bose-Lager. Aufgrund von Patentstreitigkeiten rund um Geräuschunterdrückungs-Technologien beim aufgekauften Kopfhörer-Hersteller Beats war die Beziehung zwischen zwischen Apple und Bose merklich abgekühlt. Seit Freitag machen zudem Gerüchte die Runde, wonach Apple alle Bose-Produkte in seinem Online-Angebot, aber auch in den beliebten Apple-Stores streichen will.