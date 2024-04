Tesla-Konkurrent aus China: XPeng bringt Autopilot nach Europa

In China war XNGP zunächst nur auf Autobahnen im Einsatz. Inzwischen wurde der Autopilot für den Einsatz in 259 Städten freigegeben, weitere sind geplant.

Seit März werden mit dem G9 und dem P7 die ersten XPeng-Autos in Deutschland verkauft. Das war der Start für den Autohersteller in der EU, in Norwegen sind die Fahrzeuge schon seit 2021 auf dem Markt. Der XNPG ist in Europa bisher aber nicht verfügbar. In einem Posting auf Linkedin erklärt XPeng-Gründer und CEO, H e Xiaopeng , das ADAS-System (Advanced Driver Assistance System) sei aber bald bereit für die europäischen Straßen.

Wann XPeng weitere europäische Märkte wie Österreich erschließen will, bleibt unklar. Mit dem Start in Deutschland ist aber ein erster Schritt getan. Auch für die Einführung von XNGP gibt es noch kein Startdatum.

Zusammenarbeit mit Volkswagen

Dass sich die Teststrecke für XNGP in der Nähe von Wolfsburg befindet, könnte damit zusammenhängen, dass XPeng seit Kurzem mit Volkswagen zusammenarbeitet. Der deutsche Konzern sitzt in Wolfsburg. Die beiden Autobauer planen, gemeinsam eine neue E-Auto-Plattform für den chinesischen Markt zu entwickeln.

Ab 2026 soll die Plattform für in China gefertigte VW-Autos verwendet werden. Die Hoffnung ist, so mit den günstigen Preisen für E-Autos in China konkurrieren zu können. 40 Prozent der Kosten will VW gegenüber der aktuell verwendeten MEB-Plattform einsparen, heißt es in einer Pressemitteilung. E-Autos mit der Architektur sollen in China umgerechnet zwischen 18.000 und 22.000 Euro kosten.

