Bauchlandung für Rocket Internet bei Milliarden-Börsengang

Mitgründer und Chef Samwer zeigte sich unbeirrt. „Unser Unternehmen ist nicht fokussiert auf den ersten Kurs, auch nicht auf den der ersten Woche oder der ersten Monate“, erklärte auf dem Börsenparkett während die Aktie abtauchte. „Wir haben einen langfristigen Horizont - das hat uns in der Vergangenheit Erfolg gebracht und das wird uns auch in der Zukunft Erfolg bringen.“ Unter dem Rocket-Dach sind Startups mit Schwerpunkt auf Online-Handel und Dienstleistungen gebündelt. In vielen Ländern, in denen sie tätig seien, sei das Internet noch kaum verbreitet. „Das heißt, das Wachstum kommt noch in der Zukunft.“

Schon am Vortag legte der Modehändler Zalando, bei dem die Samwer-Brüder ebenfalls Großaktionäre sind, einen mauen Börsenstart hin. Nach einem ersten Kurssprung landete die Aktie am Ende zurück auf dem Ausgabepreis von 21,50 Euro. Der Donnerstag lieferte Anlegern dann Grund, eher vor Schmerz, denn getreu dem Zalando-Werbemotto vor Glück zu schreien - die Aktie ging mit 19 Euro aus dem Handel, ein Minus von 11,63 Prozent.