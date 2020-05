Bericht: Netflix will mit Hilfe von Alibaba-CEO nach China

Netflix will einem Medienbericht zufolge nach China expandieren. Der Online-Videodienst verhandle mit der Firma Wasu Media, an der unter anderem Alibaba-Chef Jack Ma beteiligt sei, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf eingeweihte Quellen. Um im milliardenschweren, aber strikt staatlich regulierten chinesischen Videomarkt mitmischen zu können, brauche Netflix entsprechende Lizenzen.

Die könnte das US-Unternehmen über eine Partnerschaft mit Wasu besorgen. Analysten sehen enormes Wachstumspotenzial im chinesischen Online-Unterhaltungsgeschäft. Netflix, das sich mit selbstproduzierten Serienhits wie „ House of Cards“ einen Namen gemacht hat, will bis Ende 2016 weltweit verfügbar sein.