Samsung Galaxy AI: So funktioniert das Live-Übersetzen von Anrufen

Mithilfe Künstlicher Intelligenz lassen sich Telefonate auf Samsung-Smartphones in 13 verschiedene Sprachen simultan übersetzen.

Genau für ein solches Szenario sind die Samsung-Smartphones mit der Galaxy AI gewappnet . Mithilfe der neuen Live Translate-Funktion 1 können nämlich Telefongespräche in verschiedene Sprachen mithilfe Künstlicher Intelligenz simultan übersetzt werden.

Man ist in Portugal unterwegs und hat gerade eine Unterkunft gebucht. Plötzlich kommt ein Anruf von einer lokalen Telefonnummer , man hebt ab und der Gesprächspartner sagt: "Olá, este é o seu anfitrião. Aproximadamente quando você chegará?" Weil man kein Portugiesisch kann, ist man nun ziemlich planlos und hat keine Ahnung, was die Person einem mitteilen wollte.

Übersetzung wird auch als Chat dargestellt

Gestartet werden kann eine solche Live-Übersetzung direkt in der Telefon-App am Samsung-Smartphones. Dafür tippt man lediglich auf "Anrufassistenz" und dann auf "Live Übersetzung". Anschließend wird das Gegenüber mittels computergenerierter Stimme darauf hingewiesen, dass das Gespräch per Simultanübersetzung über die Bühne geht.

Während des Telefonats wird die Übersetzung sowohl als Sprache als auch in Textform ausgegeben - in etwa wie eine Konversation in einer Messenger-App. Besonders praktisch ist, dass Live Translate auch offline funktioniert, sofern man das notwendige Sprachpaket vorher auf das Gerät geladen hat.

All das ist ein klein wenig gewöhnungsbedürftig, weil die Übersetzung ein paar wenige Sekunden in Anspruch nimmt und man dadurch eben ein bisschen zeitverzögert kommunizieren muss. Hilfreich ist natürlich, wenn beide Gesprächspartner*innen möglichst akzentfrei und deutlich sprechen.