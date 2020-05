Berliner Start-ups zwischen Hype und Realität

Das Jahr 2013 zeigte auch, wie selbst von viel Hype begleitete Berliner Internet-Firmen scheitern können. So wurde die Bewertungs-Plattform Amen vom Videodienst tape.tv aufgeschnappt. Und 6Wunderkinder schluckte den gut ein Jahr zuvor gestarteten Kommunikationsdienst Moped. Die Auslese trübt jedoch nicht die Langzeitprognose zum Beispiel der Unternehmensberatung McKinsey, die davon ausgeht, dass die Start-ups bis zum Jahr 2020 über 100 000 neue Jobs in Berlin schaffen können. Davon entstünden 40 000 bei den Internet-Unternehmen selbst und der Rest durch „Multiplikatoreneffekte“ in anderen Bereichen.

Berlin profitiere davon, dass es ein kostengünstiger Geschäftsstandort sei, stellte McKinsey fest. Zugleich fehle es aber an größeren zu flexiblen Konditionen mietbaren Büroflächen. Auch die vielen Universitäten und Forschungseinrichtungen könnten aktiver sein. Allerdings weist der Internet-Unternehmer und Serien-Gründer Marco Börries auf einen sehr wichtigen Vorteil Berlins im international veranlagten Start-up-Geschäft hin: Für Ausländer ist es deutlich einfacher, nach Deutschland arbeiten zu gehen im Vergleich zu den chronisch ausgeschöpften Visums-Kontingenten in den USA. Start-ups bräuchten vereinfacht gesagt Geld, Ideen und Personal, erklärt Jochen Steinbicker, Soziologe an der Humboldt-Universität zu Berlin. So sei „ein Angebot an mehr oder weniger ungebundenen und hoch qualifizierten Leuten, die sich auf ein vielleicht kurzlebiges Projekt mit unterdurchschnittlicher Bezahlung einlassen“, ein Vorteil für einen Start-up-Standort.