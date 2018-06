Bitcoin-Kurs unterschreitet die 6.500-Dollar-Marke

Der Kryptowährungsmarkt ist in den letzten Tagen massiv unter Druck geraten. Untersuchungen von US-Behörden wegen Insiderhandels und Hackerangriffe auf Handelsplattformen lassen die Preise von Bitcoin und Co. purzeln. Damit ist ein Ende des Wertverfalls von Bitcoin weiterhin nicht in Sicht.

Im Jahresverlauf konnte noch oft die Marke von 6.500 Dollar (5.514 Euro) verteidigen werden. Falls der Kurs darunter fällt, dürfte es laut Marktexperten noch rasanter bergab gehen. Genau das ist jetzt passiert.

Am Mittwochvormittag kostet eine Einheit der "Krypto-Leitwährung" an der europäischen Handelsplattform Bitstamp noch 6.550 Dollar. Im Vergleich zur Vorwoche ist dies ein Minus von rund 14 Prozent. Auf mehreren US-Börsen liegt der Kurs jetzt zwischen 6.450 und 6.480 Dollar. In der Nacht auf Montag stürzte der Wert eines Bitcoin innerhalb einer Stunde um 500 Dollar auf unter 6.800 Dollar. Seit Jahresbeginn hat sich der Wert damit mehr als halbiert. Die Marktkapitalisierung sinkt laut Angaben von "Coinmarketcap" dementsprechend im Wochenverlauf um weitere 17 Milliarden auf 113 Milliarden Dollar.