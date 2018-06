Bitcoin im freien Fall: Kryptowährungen nach Hack stark unter Druck

In den vergangenen Tagen wurde der Markt der Kryptowährungen abermals von einem so genannten Blutbad heimgesucht. Der Bitcoin-Kurs ist innerhalb weniger Stunden regelrecht eingebrochen und hat auch die Kurse anderer Kryptowährungen massiv nach unten gezogen. Am 10. Juni lag der Wert eines Bitcoin noch bei rund 7600 Dollar. Ein Tag später wurde Bitcoin um rund 6600 Dollar das Stück gehandelt.

Auch andere digitale Währungen wie Ethereum, Ripple, EOS, Stellar oder IOTA mussten Einbrüche im zweistelligen Prozentbereich hinnehmen. Die Marktkapitalisierung ist dabei von 340 Milliarden Dollar auf 290 Milliarden Dollar gesunken.