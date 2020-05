BlackBerry-Bieter wollen nur Teile des Konzerns kaufen

Die potenziellen Interessenten am angeschlagenen Smartphone-Pionier BlackBerry wollen möglicherweise nicht den gesamten Konzern kaufen. Die Nachfrage sei lau und die Käufer schauten eher, ob sie nur Teile des kanadischen Unternehmens erwerben könnten, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die Finanzinvestoren seien am ehesten am Betriebssystem und den Patenten im Zusammenhang mit der Tastatur interessiert.