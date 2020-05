China: 180 Milliarden Dollar für schnelleres Internet

In den beiden nächsten Jahren würden mindestens weitere 112 Milliarden in schnellere Verbindungen gesteckt. Ziel sei, im Breitbandnetz mehr Hochgeschwindigkeits-Glasfaserverbindungen zu bauen sowie im Mobilfunknetz den neuen Standard 4G zu verbreiten. Das Kabinett hatte am Tag zuvor eine Modernisierungsoffensive vorgestellt, mit der China sich in zehn Jahren von einem Billig-Produzenten zu einem Hightech-Standort wandeln soll.